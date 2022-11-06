Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии | 360°

06 ноября 2022, 00:13
Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии
Иномарка столкнулась с грузовиком в Башкирии, погибли четыре человека
ДТП произошло 5 ноября в Чекмагушевском районе Башкирии. Столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовик МАЗ, в результате чего погибли четыре человека, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Информация об аварии на автодороге Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли поступила в экстренные службы в 21:30. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, скорая. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Ранее сообщалось об аварии на Новорижском шоссе, в которую попал известный художник Никас Сафронов. Он ехал на черном Porshe, в него врезалась девушка, находившаяся за рулем Hyundai. Виновница происшествия извинилась перед Сафроновым. Оба автомобиля были застрахованы, поэтому у художника нет претензий к автоледи.
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В период с января по сентябрь 2022 года в России в авариях с участием электросамокатов погибли 19 человек.
ДТП
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