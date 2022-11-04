Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии | 360°

Происшествия 04 ноября 2022, 05:08 Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии Два автомобиля столкнулись в Ингушетии, четыре человека пострадали РИА "Новости"

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Toyota Camry и «Газель» столкнулись в Ингушетии, травмы различной степени тяжести получили четыре человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

ДТП произошло около 20:30 3 ноября на трассе Зязиков Юрт – Новый Редант. На место аварии срочно прибыли экстренные службы. Скорая доставила пострадавших в Малгобекскую центральную районную больницу. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.

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