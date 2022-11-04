Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии | 360°

04 ноября 2022, 05:08
Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии
Два автомобиля столкнулись в Ингушетии, четыре человека пострадали
Toyota Camry и «Газель» столкнулись в Ингушетии, травмы различной степени тяжести получили четыре человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
ДТП произошло около 20:30 3 ноября на трассе Зязиков Юрт – Новый Редант. На место аварии срочно прибыли экстренные службы. Скорая доставила пострадавших в Малгобекскую центральную районную больницу. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
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Ранее в Москве на улице 1905 года грузовик смял такси, в котором находился водитель и пассажирка, они погибли на месте. Полиция задержала виновника ДТП, им оказался 27-летний мужчина. Перед избранием меры пресечения в суде он попросил прощения у родных погибших.
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