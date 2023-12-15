Происшествия 15 декабря 2023, 11:48 Житель Красного села пострадал из-за въехавшего в остановку внедорожника 78.ru: внедорожник протаранил остановку в Красном селе РИА «Новости»

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Автомобиль в Красном селе занесло на дороге, водитель не справился с управлением. Машина протаранила автобусную остановку, где стояла группа людей. Об этом сообщило петербургское издание 78.ru.

Авария произошла вечером на пересечении улицы Спирина и Геологической улицы. По информации издания, при ДТП пострадала 19-летняя девушка. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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По данным «Фонтанки», за рулем черного внедорожника Great Wall Deer находился 43-летний водитель. Сообщение об аварии полиция получила почти в начале седьмого часа вечера. По словам очевидцев, все стоящие на остановке люди, кроме молодой девушки, успели вовремя отбежать от автомобиля.

Ранее в Казани водитель каршеринга нарушил правила дорожного движения и сбил двух пешеходов. Молодой человек проехал на красный свет и ускорился, не заметив двух человек на пути. Очевидцы рассказали, что одному из пострадавших оторвало руку, еще один пешеход получил перелом ноги.