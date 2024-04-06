06 апреля 2024, 19:59
Информацию о подрыве нефтепровода в Азове назвали фейком
Власти Ростовской области опровергли данные ГУР о подрыве нефтепровода в Азове
Информация украинской разведки об ударе по нефтепроводу в Азове не подтвердилась. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель правительства Ростовской области.
«Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк», — сказал собеседник агентства.
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Ночью 6 апреля в районе Азова загорелся трубопровод для перекачки нефтепродуктов в танкеры. Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода. Разведка заявила, что объект использовали в военных целях.
Накануне, 5 апреля, украинские дроны атаковали российские территории. Над Ростовской областью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 беспилотника, сообщили в Минобороны России.
Восемь человек, проводивших следственные действия на месте атаки беспилотника в регионе, пострадали при детонации взрывного устройства. Раненых доставили в больницу.
Разведка
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Украина
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