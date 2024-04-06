Происшествия 06 апреля 2024, 17:34 Украина взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода в Ростовской области ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод в районе Азова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода недалеко от города Азова в Ростовской области. Пресс-служба ведомства сообщила, что подорвала объект.

Ночью 6 апреля в районе Азова загорелся трубопровод для перекачки нефтепродуктов.

Реклама

«Объект использовался в военных целях», — подчеркнули представители разведки.

Они уточнили, что трубопровод предназначен для перекачки нефтепродуктов в танкеры. Речь идет о наливных судах на припортовой территории Азовского морского порта.

Ранее ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на НПЗ в Татарстане. Беспилотники ударили по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля.