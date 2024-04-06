06 апреля 2024, 17:34
Украина взяла на себя ответственность за подрыв нефтепровода в Ростовской области
ГУР Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод в районе Азова
Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода недалеко от города Азова в Ростовской области. Пресс-служба ведомства сообщила, что подорвала объект.
Ночью 6 апреля в районе Азова загорелся трубопровод для перекачки нефтепродуктов.
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«Объект использовался в военных целях», — подчеркнули представители разведки.
Они уточнили, что трубопровод предназначен для перекачки нефтепродуктов в танкеры. Речь идет о наливных судах на припортовой территории Азовского морского порта.
Ранее ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на НПЗ в Татарстане. Беспилотники ударили по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске утром 2 апреля.
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