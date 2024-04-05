Важное 05 апреля 2024, 13:26 Восемь человек пострадали при детонации взрывчатки в дроне в Ростовской области РИА «Новости»

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Восемь человек, проводивших следственные действия на месте атаки беспилотника в Ростовской области, пострадали при детонации взрывного устройства в одном из дронов. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

ЧП случилось в Морозовском районе, неподалеку от аэродрома.

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«В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал Голубев.

Раненых доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь. Дополнительные бригады медработников направили в Морозовск. Там продолжаются следственные действия.

В результате самой атаки беспилотника никто не пострадал, однако из-за удара по подстанции в Морозовском районе без света остались около 600 местных жителей. Электроснабжение пообещали восстановить в ближайшее время. В одной из многоэтажек выбило стекла в нескольких квартирах.