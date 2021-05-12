Индивидуальных психологов прикрепили к семьям погибших и пострадавших в школе Казани

Психологи продолжают работать с семьями детей, которые погибли или пострадали во время стрельбы в школе Казани. Специалисты проводят индивидуальные консультации с каждым. Об этом в эфире RT заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, после эвакуации детей из школы психологи обошли семьи всех 714 учеников, которые находились в учебном заведении в момент стрельбы. Замминистра пояснил, что это было необходимо, чтобы детей осмотрели врачи. Кроме того, специалисты провели беседу с родителями.

«Психологи работают абсолютно с каждым родителем. Есть прикрепленный психолог к каждой семье, как, к сожалению, к семьям погибших, так и к семьям пострадавших», — заявил Владимир Жаворонков.

Он пояснил, что после случившегося психологическая помощь стала одним из основных способов возвращения детей и их родителей к обычной жизни.

В минувший вторник 11 мая, 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. От пуль погибли семеро учеников и два взрослых человека. Пострадали в результате нападения 23 человека, из которых 20 — это дети. Устроивший бойню юноша сам сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте стрелка. До 11 июля 2021 года Галявиев останется в следственном изоляторе. Сам обвиняемый и его защитник против удовлетворения требования обвинения не возражали.

Сегодня из реанимационного отделения Детской республиканской клинической больницы на лечение в Москву эвакуировали пять пострадавших школьников. Состояние одного ребенка врачи оценивали как крайне тяжелое. По словам заместителя главного врача ДРКБ, в реанимации остался один пострадавший ученик. Пока он находится в тяжелом состоянии, но в ближайшее время его переведут в профильное отделение. По остальным детям у врачей прогнозы благоприятные. Вместе с пациентами находятся родители и работают психологи.