Врач рассказал о состоянии эвакуированных из Казани в Москву детей из гимназии №175

Получивших ранения при нападении на казанскую школу пятерых детей увезли для продолжения лечения в Москву. Все они находятся в тяжелом состоянии. Об этом «360» рассказал заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы Михаил Поспелов.

Он отметил, что все транспортированные дети находились в реанимации. Состояние одного ребенка врачи оценили как крайне тяжелое.

«В реанимации ДРКБ остается один ребенок. Он пока в тяжелом состоянии, но в ближайшее время его переведут в профильное отделение», — рассказал Михаил Поспелов.

Он отметил, что по остальным пострадавшим школьникам прогнозы благоприятные. Пока они остаются в больнице. Родителям и родственникам разрешили находиться с ними в палатах. Сейчас с детьми работают психологи.

Стрельбу в казанской школе №175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Он прошел на территорию учебного заведения с гладкоствольным ружьем. Жертвами бойни стали семь учеников и двое учителей. Ранения различной степени тяжести получили 20 детей и трое взрослых.

Стрелок сам сдался полиции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сегодня Советский районный суд Казани изберет задержанному меру пресечения. Обвинение настаивает, чтобы Галявиева отправили под стражу.