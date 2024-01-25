Важное 25 января 2024, 10:40 Специалисты нашли оба черных ящика сбитого под Белгородом Ил-76 vk.com/newsbelgorod/globallookpress

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Оба черных ящика сбитого ВСУ российского военного самолета Ил-76 обнаружили на месте авиакатастрофы в Белгородской области. Об этом РИА «Новости» заявил представитель экстренных служб.

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — указал он.

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Собеседник издания отметил, что черные ящики находились в хвостовой части упавшего самолета. Их передали следователям, добавил источник агентства.

Перевозящий 65 пленных украинских бойцов самолет Ил-76 рухнул под Белгородом из-за удара ВСУ. Боевики выпустили по борту ракеты из ЗРК Patriot или IRIS-T.

Минобороны России назвало крушение самолета терактом. Все находящиеся на борту люди погибли. По данным оборонного ведомства, радиолокационные средства ВКС засекли пуск двух ракет из Харьковской области, которыми ВСУ сбили самолет.

Перед крушением экипаж лайнера успел сообщить о «внешнем воздействии». Председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев рассказал, что пилоты сделали все возможное, чтобы самолет не упал на жилые дома.