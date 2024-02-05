Происшествия 05 февраля 2024, 15:11 Хозяин стаффордширского терьера Булки бросил собаку на вокзале в Уфе Полиция Уфы вернула домой брошенную хозяином на вокзале собаку Пресс-служба МВД

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Владелец американского стаффордширского терьера по кличке Булка оставил собаку на вокзале и уехал из Уфы на поезде. Брошенное животное забрали сотрудники транспортной полиции и отдали родственникам хозяина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Пассажир поезда Тюмень — Махачкала перед отправлением поезда попытался отдать собаку прохожим. После нескольких неудачных попыток мужчина передал животное работнице киоска.

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«Получив отрицательный ответ, хозяин собаки сообщил, что в таком случае он ее оставляет и ушел, вручив в руки растерявшейся работнице поводок», — отметили в МВД.

Женщина передала собаку сотрудникам полиции, которые установили личность хозяина питомца и связались с его родственниками. Они забрали стаффордширского терьера и поблагодарили полицейских.

«Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался», — указали в пресс-службе.

Ранее работники мусорообрабатывающего завода в Обухове нашли в прессованном мусоре йоркширского терьера. Домашнего питомца забрала к себе новая хозяйка, имеющая большой опыт в спасении животных.