Эксклюзив 28 ноября 2022, 21:42 «Хороший друг, помогает всем». Знакомая сбившей насмерть мать двоих детей рассказала о задержанной Сбившую насмерть мать двух детей в Москве охарактеризовали как «хорошего друга» Публичное достояние

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Женщина, которая насмерть сбила мать двух детей в Москве, была «хорошим другом», рассказала «360» ее знакомая Алена. Она добавила, что не замечала ее прежде в состоянии наркотического опьянения.

Собеседница «360» призналась, что они много лет не общались. Она оказалась шокирована новостью о том, что девушка совершила смертельное ДТП.

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«Не знаю, какая она сейчас, но раньше была хорошим человеком. Справедливая, веселая, хороший друг, помогает всем. Я мало о ней знаю, работала давно официанткой», — отметила Алена.

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Другая приятельница задержанной рассказала, что не общалась с ней более 10 лет.

«Когда общались, то только хорошее могу сказать, добрая, отзывчивая», — рассказала Елена.

«Нормальная девчонка. Училась, работала. Ничего плохого не могу сказать про нее. Я шокирована этой ситуацией. Неожиданно, конечно, очень жаль людей», — добавила знакомая задержанной Антонина.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что водитель Kia, сбившая мать с двумя детьми, в момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что ее уже лишали водительского удостоверения за ДТП в прошлом году.