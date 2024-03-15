Важное 15 марта 2024, 13:28 Памфилова указала на особенность российской избирательной системы Памфилова: российская избирательная система уникальна и независима РИА «Новости»

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Российская избирательная система независима. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на международной конференции.

«Российская избирательная система уникальна. <…> Сама наша система независима», — отметила она.

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Сама система выборов в России построена на принципе федерализма, подчеркнула Памфилова. По ее словам, ЦИК взаимодействует не только с партиями и кандидатами, но и с исполнительной властью, СМИ, наблюдателями и международными председателями. А сама комиссия является народной.

На конференции глава ЦИК рассказала о борьбе со стереотипами о том, что в России реальных выборов нет. Все усилия, как подчеркнула она, оказались не напрасными.

Комиссия выбрала приоритетное направление — повышение уровня доверия к ЦИК. Работа базируется на прозрачности системы, свободе волеизъявления тайного голосования и масштабной информационной работе.

На выборах присутствуют наблюдатели от кандидатов и от партий. Есть внутренний самоконтроль, чтобы «никого не обидеть», пояснила Памфилова. Также работает видеонаблюдение, которое внедрили во время пандемии. Такой формат всем понравился и прижился.

«У нас дневное и ночное хранение бюллетеней и специальные пакеты для них», — добавила она.

А главный судья — избиратель, резюмировала Памфилова.