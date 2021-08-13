Губернатор Воронежской области напомнил о последствиях за распространение фейков о взрыве автобуса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил жителям об уголовной ответственности за распространение фейков. В четверг, 12 августа, в городе взорвался пассажирский автобус.

«Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также распорядился провести обследование всего пассажирского транспорта не только на городских маршрутах, но и на междугородних и межмуниципальных. Водители, механики и сотрудники автобаз пройдут дополнительные инструктажи. С пятницы, 13 августа, массово будут проверять транспорт на конечных остановках.

Вечером 12 августа в Воронеже взорвался пассажирский автобус. Пострадали 18 человек, одна женщина погибла. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что криминалисты отрабатывают несколько версий взрыва автобуса ПАЗ у торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже.