Происшествия 19 ноября 2022, 06:34 Губернатор Сахалинской области поделился видео с обрушившимся домом Губернатор Сахалинской области Лимаренко поделился видео с обрушившимся домом

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко опубликовал в Telegram-канале видео с места обрушения жилого дома в поселке Тымовское, которое произошло, по предварительной информации, в результате взрыва бытового газа. Однако глава региона заметил, что здание не было газифицировано.

«Специалисты приступили к разбору завалов дома в Тымовском. Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек», — написал он.

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И произошел около 13:00 (05:00 по московскому времени) 19 ноября. В Сети уже появились фотографии с места ЧП. По данным Лимаренко, есть пострадавшие. Спасатели производят разбор завалов. В Тымовское вылетел вертолет санавиации.

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