Происшествия 11 июня 2023, 00:01 Грузовые вагоны сошли с рельсов в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков сообщил о сходе с рельсов части грузового состава Pxhere

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В Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. Все произошло рядом с железнодорожной станцией, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.

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По его словам состав следовал пустой. Он направлялся до станции одного из предприятий. Авария не привела к нарушению движения пригородных поездов.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Вся информация о причинах происшествия уточняется, добавил Гладков.

В мае вагон грузового поезда сошел с рельсов в Челябинской области. Это произошло на перегоне Сыростан — Хребет. Вагон сошел с рельсов без последующего опрокидывания. Происшествие не вызвало задержек в движении поездов. При сходе вагона никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Пассажирский экспресс столкнулся с грузовым поездом в Индии. Число погибших при происшествии превысило 290 человек, количество пострадавших превысило тысячу. Состояние порядка 100 госпитализированных оценивалось как критическое.