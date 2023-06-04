Мир 04 июня 2023, 08:40 Число жертв крушения поездов в Индии выросло до 294 HT: количество погибших при столкновении трех поездов в Индии составило 294 Соцсети

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Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша выросло до 294 человек, количество пострадавших превысило тысячу. Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на представителя Юго-Восточной железной дороги Адитьи Кумара Чоудхари.

По данным издания, больницы в Баласоре, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. Состояние порядка 100 госпитализированных оценивается как критическое. На месте происшествия ведутся восстановительные работы. Между тем в правительстве Индии призывают министра железных дорог Ашвини Вайшнау уйти в отставку.

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Столкновение трех поездов произошло в районе города Баласор 2 июня. Направлявшийся из Калькутты в Ченнам пассажирский состав сошел с рельсов, на противоположный путь упали 10 вагонов. В них на большой скорости врезался экспресс. Власти начали расследование. Согласно одной из версий, на маршруте не работала система предотвращения столкновений поездов.

Ранее представитель индийской железной дороги Юго-Восточного круга Адитья Чоудхури сообщил о 261 погибшем. Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи гибелью людей в железнодорожной катастрофе.