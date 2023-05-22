Происшествия 22 мая 2023, 18:55 Грузовой поезд сошел с рельсов в Челябинской области

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Вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Сыростан — Хребет в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, вагон сошел с рельсов без последующего опрокидывания, задержек в движении поездов и пострадавших нет.

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Отмечается, что причины аварии устанавливаются, в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.