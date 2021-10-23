Грузовик столкнулся с поездом в Приамурье, 14 вагонов сошли с рельсов

Грузовик в Амурской области столкнулся с грузовым поездом, в результате 14 вагонов сошли с рельсов. Водитель большегруза погиб, локомотивная бригада попала в больницу. Об этом сообщили на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Авария произошла на железнодорожном переезде станции Ледяная в 04:58. Водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на путь приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения было уже не избежать.

Водитель фуры скончался на месте. Бригаду локомотива доставили в больницу. Локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Задерживается пассажирский поезд № 8 с сообщением Омск — Владивосток.

ЗабЖД развернулся оперативный штаб для контроля ситуации. Переезд на станции Ледяная перекрыли для автомобилей.

Сегодня утром в Омске столкнулись троллейбус и маршрутка. Пострадали семь пассажиров микроавтобуса.

В Кемеровской области 20 октября сошли с рельсов восемь вагонов с углем. В начале месяца грузовой поезд также сошел с рельсов в Ленинградской области.