Грузовик столкнулся с поездом в Приамурье, 14 вагонов сошли с рельсов
ЗабЖД: водитель грузовика погиб при столкновении с грузовым поездом в Амурской области
Грузовик в Амурской области столкнулся с грузовым поездом, в результате 14 вагонов сошли с рельсов. Водитель большегруза погиб, локомотивная бригада попала в больницу. Об этом сообщили на сайте Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).
Авария произошла на железнодорожном переезде станции Ледяная в 04:58. Водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на путь приближающегося грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения было уже не избежать.
Водитель фуры скончался на месте. Бригаду локомотива доставили в больницу. Локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов. Задерживается пассажирский поезд № 8 с сообщением Омск — Владивосток.
ЗабЖД развернулся оперативный штаб для контроля ситуации. Переезд на станции Ледяная перекрыли для автомобилей.
Сегодня утром в Омске столкнулись троллейбус и маршрутка. Пострадали семь пассажиров микроавтобуса.
В Кемеровской области 20 октября сошли с рельсов восемь вагонов с углем. В начале месяца грузовой поезд также сошел с рельсов в Ленинградской области.