Троллейбус и маршрутка столкнулись в Омске. Фото

В Омске в субботу утром столкнулись троллейбус и маршрутка. Есть пострадавшие среди пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«Предварительно установлено, что водитель троллейбуса (маршрут № 7) 1979 года рождения, двигаясь по проспекту Карла Маркса при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с ГАЗ-А64R45 (маршрут № 359)», — сказано в сообщении.

Из-за столкновения некоторые пассажиры получили травмы, семь человек микроавтобуса ГАЗ обратились за медицинской помощью. Всего в троллейбусе находились пять пассажиров, в салоне микроавтобуса — 10. точную причину происшествия в ближайшее время начнут устанавливать специалисты.

Источник фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, уточнили в пресс-службе.

Накануне в Ростове-на-Дону трамвай сошел с путей. Навстречу трамваю двигался автомобиль, но столкновения удалось избежать. Обошлось без пострадавших.