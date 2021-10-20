20 октября 2021, 12:59
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Кемеровской области
Поезд сошел с рельсов в Прокопьевском районе Кемеровской области
Поезд сошел с рельсов на территории Прокопьевского района Кемеровской области. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что на сейчас проходит проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Работники прокуратуры приехали на место происшествия.
Ранее поезд сошел с рельсов в метро Вашингтона (США). Пассажиров удалось эвакуировать.