Эксклюзив 18 января 2024, 06:54 Грузовик потерял на Ленинградском шоссе 17-тонный контейнер с химвеществом Источник «360»: на Ленинградском шоссе грузовик опрокинул контейнер весом 17 т РИА «Новости»

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На севере Москвы произошла авария при перевозке опасных грузов. С фуры опрокинулся контейнер, наполненный предположительно соляной кислотой. Произошла утечка химического вещества и дизельного топлива, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около трех часов на 25-й километр Ленинградского шоссе. С грузовика марки Volvo рухнул металлический 17-тонный контейнер. При падении он пробил топливный бак, из которого вылились около 450 литров дизельного топлива.

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Из контейнера пошел пар. Водитель отказался вскрывать его, называть вещество и уточнять пункт назначения. По информации источника «360», он перевозил груз без документов. Сначала специалисты предположили, что в емкости находился глицерин. Затем замеры аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды показали, что грузовик вез соляную кислоту.

Течь устранили. Движение ограничили по одной полосе из трех в сторону Московской области. К месту происшествия подъехала полиция и другие службы. Анализ проб воздуха не выявил превышений концентрации химических веществ.

UPD: в контейнере находились пластиковые емкости объемом 200 литров с фторсодержащей кислотой.

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