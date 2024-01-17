Происшествия 17 января 2024, 19:39 Прокуратура проверит ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге Прокуратура Санкт-Петербурга проконтролирует проверку ДТП с участием автобуса

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Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга взяла под свой контроль процессуальную проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки прокуратура оценит причины и условия произошедшего. Ход и результаты проводимой органами внутренних дел процессуальной проверки находится под контролем», — отметили в пресс-службе.

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Рейсовый автобус в Санкт-Петербурге 17 января врезался в столб на пересечении двух проспектов — Просвещения и Светлановского. В главке управления городского МВД отмечали, что водитель сам допустил наезд на препятствие, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

В городском комитете здравоохранения уточнили, что в результате аварии пострадали пять человек. Среди них оказалась беременная женщина, ее отвезли в перинатальный центр для обследования.