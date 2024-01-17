Происшествия 17 января 2024, 18:35 Рейсовый автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге

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Рейсовый автобус столкнулся со столбом в Санкт-Петербурге в среду. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по городу и Ленинградской области.

По информации ведомства, авария произошла около 16:22 (мск), рядом с домом № 107 по Светлановскому проспекту.

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«По неустановленной причине водитель автобуса врезался в столб. Несколько пассажиров получили травмы. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия», — заявили в пресс-службе.

Комитет здравоохранения в Санкт-Петербургу уточнил в Telegram-канале, что травмы получили пять человек.

«Их в разной степени тяжести доставили в стационары. Одной из пострадавших стала беременная женщина, ее отвезли в перинатальный центр», — отметили в комитете.

Ранее в ДТП с автобусом и грузовиком на Урале погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.