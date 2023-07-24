Эксклюзив 24 июля 2023, 21:38 Гранату обнаружили во дворе жилого дома на востоке Москвы «360»: гранату нашли во дворе жилого дома на улице Просторной в Москве РИА «Новости»

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Подозрительный предмет, похожий на гранату, обнаружили жильцы дома № 10 по улице Просторной в Москве. Как сообщил источник «360», приехавшие на место спасатели подтвердили опасения жителей.

Отмечается, что граната лежит сзади дома. Сотрудники МЧС оцепили территорию и вызвали саперов.

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Официально об этом происшествии пока не сообщали. Подробности уточняются.

Это не первый подобный случай за последнее время. Неделю назад в Новой Москве также нашли предмет, напоминающий боеприпас.Он лежал неподалеку от детской площадки и жилых домов. Правоохранители это ЧП не прокомментировали.

В начале месяца «гранату» обнаружили у пруда на востоке Москвы. Приехавшие на место спасатели заявили, что предмет опасности не представляет.