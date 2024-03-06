Подмосковье 06 марта 2024, 14:50 Жители Лобни нашли в снегу муляж гранаты и вызвали саперов Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Жители Лобни обнаружили на детской площадке по улице Краснополянская, 34, предмет, напоминающий гранату. Об опасной находке тут же сообщили на единый номер экстренных служб 112.

На место происшествия сразу же выехали полиция, скорая помощь и пожарные. Также прибыли специалисты из городской администрации. Полицейские оцепили территорию вокруг находки. Саперы, прибывшие на место, вскоре выяснили, что предмет — не настоящая граната, а муляж.

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После тщательного осмотра территории специалисты подтвердили, что опасности для жителей нет.

Напомним, если вы нашли подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Не используйте рядом мобильные телефоны или другие устройства связи. Сразу же сообщите о находке в полицию или звоните 112 — это бесплатный номер, доступный с любого телефона.

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