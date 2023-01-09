Эксклюзив 09 января 2023, 20:57 «Готовьтесь ко всему». Родственница командира упавшего АН-2 рассказала, что к нему не прилетел вертолет скорой Родственница командира упавшего Ан-2: Паршин в тяжелом состоянии, не может говорить freepik

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Супруге командира самолета Ан-2, упавшего в Ненецком автономном округе, сообщили, что Иван Паршин находится в тяжелом состоянии и нужно быть готовыми ко всему. Об этом «360» рассказала родственница летчика Анастасия Вылко.

«Нине (жене — прим.ред.) позвонил начальник дивизии с Нарьян-Мара и сказал, что Ваня в тяжелом состоянии, готовьтесь ко всему. К нему вылететь не могут, его фельдшер там обкалывает лекарством, но вертолет скорой помощи не может вылететь туда, потому что погода не летная», — сообщила собеседница издания.

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По ее словам, говорить Паршин не может. Девушка отметила, что у нее нет другой информации, она знает только, что погибли два человека, пятеро в тяжелом состоянии. Анастасия рассказала, что Паршин летает всю жизнь, в отряде Нарьян-Мара работает второй год.

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Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку днем, 9 января. На борту было 10 человек. Предположительно, причиной ЧП стал туман. По предварительной информации, в результате жесткой посадки скончались два человека. Один из погибших — пилот самолета.