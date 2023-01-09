Эксклюзив 09 января 2023, 17:06 Туман назвали возможной причиной жесткой посадки Ан-2 в НАО Житель поселка Каратайка: во время посадки Ан-2 в НАО был сильный туман РИА «Новости»

Читать 360tv в

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ненецком округе, в результате чего погибло два человека. Местный житель в беседе с «360» предположил, что причиной такого маневра стали погодные условия.

«Во время посадки был туман», — сказал он.

Реклама

Также житель Катарайки отметил, что самолет упал примерно в 15-20 километрах от поселка.

Реклама

Пострадавший транспорт летел маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Всего в самолете находились два члена экипажа и 10 пассажиров. По предварительной информации, в результате жесткой посадки скончались два человека. Состояние остальных людей, находившихся на борту, пока неизвестно.

К месту посадки уже выехали сотрудники экстренных служб.