Происшествия 09 января 2023, 18:15 Один из пилотов погиб при жесткой посадке Ан-2 в НАО — СМИ ТАСС: в результате жесткой посадки Ан-2 в НАО пострадали четыре человека, погиб пилот РИА «Новости»

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В результате жесткой посадки Ан-2 в Ненецком округе пострадали четыре человека, рассказали ТАСС источники в экстренных службах. По их информации, один из пилотов самолета погиб.

«Травмы получили четыре человека, детей среди них нет. Один из двух погибших — пилот», — заявил собеседник агентства.

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Днем 9 января в 15-20 километрах от поселка Катарайки жестко приземлился самолет Ан-2. На его борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа. По предварительной информации, погибли два человека. На месте происшествия работают экстренные службы. Местный житель рассказал «360», что в момент приземления был густой туман — он мог стать причиной ЧП.

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В самолете находились два пилота, один из них работал в НАО четыре года, рассказала «360» его знакомая. По ее словам, летчик Владимир Тишин — добрый человек, у него жена и две дочки. Он перебрался в Ненецкий автономный округ четыре года назад. До этого он работал в Архангельской области, а сам родом из Ростова. В начале декабря ему исполнилось 32 года.