Происшествия 02 марта 2024, 05:02 Гостиницу в Сызрани проверят после отказа заселить бойца СВО Прокуратура проверит сообщения об отказе заселить бойца СВО в отель в Сызрани РИА «Новости»

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Прокуратура Самарской области проверит сообщения о нарушении прав бойца специальной военной операции в одной из гостиниц Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В региональной прокуратуре уточнили, что в интернете появилась информация об отказе в заселении участнику СВО. Согласно сообщениям, администратор гостиницы «Гараж» не стала заселять военнослужащего без паспорта, хотя он предоставил военный билет и ксерокопию паспорта.

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«Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку исполнения гостиницей требований законодательства, регулирующего порядок предоставления и оказания населению услуг надлежащего качества», — сообщили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав участника спецоперации авиакомпанией «Победа». Раненого бойца высадили из самолета, обвинив в курении на борту. При этом сам мужчина отрицал нарушение правил авиаперевозок. Датчики дыма не сработали и окурков тоже нигде не нашли.