18 марта 2024, 19:29
«Горы — всегда риск». Травма спасла мужчину от рокового турпохода на Камчатке
Попавшие под сход лавины на Камчатке учились на инструкторов
Мощная лавина сошла на туристов возле перевала Красноармейского на Камчатке. Под снегом оказались 11 человек, несколько не смогли выбраться. Мужчина, который тоже должен был идти в роковой поход, рассказал «360», что в группе были будущие инструкторы.
«Это просто учебный поход для инструкторов, как я понял. Группы разбивали в декабре, подготавливали. Обучение начиналось с 11 января, а 10 января я порвал ахиллес (ахиллово сухожилие — прим. ред.), до сих пор на костылях. Естественно, меня вычеркнули из группы», — отметил он.
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Мужчина объяснил, что планировался простой поход первый категории. Группа, в которую он так и не попал, выдвигалась 16 марта.
«Штатный поход, входит в программу обучения. У нас были договоры, все там прописано четко», — добавил собеседник «360».
Ничего экстремального в маршруте не было. Мужчина предположил, что возникли проблемы с погодой.
«Я оказался, может быть, счастливчиком, у меня прервалось обучение на инструкторов. Я сам еще толком не знаю: реально это обучающая группа шла либо любители-туристы. Так-то я здесь ничего такого не вижу, в плане где и что было сделано неправильно, потому что маршрут легкий — нам показывали на карте. В это время года все возможно, горы всегда с риском связаны», — заключил он.
По данным регионального главка Следственного комитета, пропавшими без вести числятся 19-летний молодой и 44-летняя женщина. По предварительным данным, ее нашли погибшей. Руководил группой Алексей Чепуштанов — профессионал, который водит туристов несколько лет.
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