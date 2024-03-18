Эксклюзив 18 марта 2024, 19:29 «Горы — всегда риск». Травма спасла мужчину от рокового турпохода на Камчатке Попавшие под сход лавины на Камчатке учились на инструкторов Pxhere

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Мощная лавина сошла на туристов возле перевала Красноармейского на Камчатке. Под снегом оказались 11 человек, несколько не смогли выбраться. Мужчина, который тоже должен был идти в роковой поход, рассказал «360», что в группе были будущие инструкторы.

«Это просто учебный поход для инструкторов, как я понял. Группы разбивали в декабре, подготавливали. Обучение начиналось с 11 января, а 10 января я порвал ахиллес (ахиллово сухожилие — прим. ред.), до сих пор на костылях. Естественно, меня вычеркнули из группы», — отметил он.

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Мужчина объяснил, что планировался простой поход первый категории. Группа, в которую он так и не попал, выдвигалась 16 марта.

«Штатный поход, входит в программу обучения. У нас были договоры, все там прописано четко», — добавил собеседник «360».

Ничего экстремального в маршруте не было. Мужчина предположил, что возникли проблемы с погодой.

«Я оказался, может быть, счастливчиком, у меня прервалось обучение на инструкторов. Я сам еще толком не знаю: реально это обучающая группа шла либо любители-туристы. Так-то я здесь ничего такого не вижу, в плане где и что было сделано неправильно, потому что маршрут легкий — нам показывали на карте. В это время года все возможно, горы всегда с риском связаны», — заключил он.

По данным регионального главка Следственного комитета, пропавшими без вести числятся 19-летний молодой и 44-летняя женщина. По предварительным данным, ее нашли погибшей. Руководил группой Алексей Чепуштанов — профессионал, который водит туристов несколько лет.