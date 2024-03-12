Происшествия 12 марта 2024, 05:24 Голый окровавленный мужчина с ножом в голове напугал прохожих в Нижневартовске Бегающего по улице голого мужчину с ножом в голове госпитализировали в ХМАО РИА «Новости»

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В Нижневартовске голый окровавленный мужчина с ножом в глазу напугал прохожих на улице. Его уже госпитализировали, сообщил Telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия».

«Он воткнул нож себе в глаз, вероятно, под действием наркотиков. Сейчас вартовчанину оказывают медицинскую помощь», — уточнил канал со ссылкой на источник.

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Видео прогулки неадекватного мужчины опубликовали в соцсетях. На них видно, как он вышел во двор из подъезда и напугал коммунальщиков. Потом мужчина зашел в пекарню, как сообщили очевидцы. Одной женщина даже стало плохо с сердцем. Именно отсюда его и увезли на скорой в больницу.

Как сообщили Ura.ru в пресс-службе полиции Нижневартовска, по предварительной информации, мужчина сам нанес себе раны. Сейчас проводится проверка.

В начале марта в Ханты-Мансийском автономном округе полицейские задержали 16-летнего подростка из Сургута с крупной партией наркотиков. В начале этой недели региональный СК сообщил, что суд рассмотрит дело сургутянина, убившего прошлой весной отца своей бывшей супруги.