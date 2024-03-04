Происшествия 04 марта 2024, 11:34 Подростка из ХМАО задержали в лесополосе с крупной партией наркотиков

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Правоохранители задержали в лесополосе 16-летнего подростка из Сургута. У него обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

Подозреваемого остановили на 742-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. У юноши изъяли мобильный телефон с географическими координатами тайника-закладки, а также наркотик массой около 484 граммов.

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Возбуждено уголовное дело. Согласно информации ведомства, фигурант занимался распространением незаконных средств по заданию куратора из Сети.