Криминал 11 марта 2024, 14:19 Житель ХМАО предстанет перед судом за убийство тестя

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В Ханты-Мансийском автономном округе суд рассмотрит дело жителя Сургута, который обвиняется в убийстве отца своей бывшей супруги. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт окружного управления СК.

По данным следствия, в мае прошлого года мужчина проник в автомобиль тестя и заставил его пригласить бывшую жену в машину под выдуманным предлогом. В итоге обвиняемый выстрелил в женщину из пневматического пистолета.

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Ее отец оказал сопротивление, однако нападавший настиг его возле машины и не менее семи раз ударил ножом. От полученных ранений потерпевший скончался, его дочери удалось спастись.