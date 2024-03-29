Происшествия 29 марта 2024, 12:56 Голикова сообщила о возможном росте обращений за помощью после теракта Голикова: число обращений за помощью от пострадавших в «Крокусе» может вырасти РИА «Новости»

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Число обратившихся за медицинской помощью после теракта в «Крокус Сити Холле» может вырасти. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть увеличение», — подчеркнула она.

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По ее словам, до сих пор продолжается прием тех, кто обращается за помощью. Самые активные дни были 25 и 26 марта. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются три человека.

В пятницу, 29 марта, состоится благотворительный концерт в память жертв теракта. Мероприятие под названием «Журавли» пройдет в Москве в 19:00. Все собранные средства направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта.