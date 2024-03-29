Общество 29 марта 2024, 03:14 Концерт «Журавли» проведут в Москве в память о жертвах теракта в «Крокусе» Freepik

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Благотворительный концерт «Журавли» в поддержку жертв теракта в «Крокус Сити Холле» пройдет 29 марта в 19:00 в Москве. Перед зрителями выступят артисты и представители российской эстрады, сообщили на сайте Москонцерта.

В концерте примут участие народный артист России Олег Погудин, заслуженный артист России Евгений Маргулис, камерный оркестр «Московская камерата» и другие. Ведущими мероприятия будут Алла Омелюта и Илья Ушуллу.

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Все собранные средства от концерта перечислят семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный концерт группы «Пикник». Перед началом выступления музыканты коллектива и зрители почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».