Происшествия 15 марта 2024, 01:12 Годовалую девочку ошпарили кипятком в Калининграде В Калининграде мать обожгла кипятком годовалую дочь РИА «Новости»

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В Калининграде годовалая девочка получила серьезные термические ожоги, когда ее мать случайно опрокинула на нее пароварку с кипятком. Об этом сообщило издание «Клопс».

«Мама девочки несла пароварку, в которой было около 1,5 литра горячей воды, запнулась и опрокинула емкость на сидящего ребенка», — уточнило издание.

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Несчастный случай произошел в квартире, где жила семья, вечером в среду, 13 марта. Отец ребенка вызвал скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка получила ожоги туловища, шеи и рук, занявшие около 25% ее тела.

В конце февраля житель Москвы случайно облился кипятком, но от госпитализации отказался и спустя неделю умер.

В том же месяце другой житель столицы получил ожоги 22% тела, когда в нетрезвом состоянии решил принять ванну и случайно набрал в нее слишком горячую воду. Его экстренно госпитализировали, но несмотря на усилия врачи мужчина позже скончался.