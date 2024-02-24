Происшествия 24 февраля 2024, 10:24 Получивший серьезные ожоги москвич отказался от медпомощи и умер Shot: москвич с серьезными ожогами не захотел ехать в больницу и вскоре умер Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Житель Москвы, случайно облившись кипятком, получил серьезные ожоги. Однако от помощи медиков он отказался, а спустя шесть дней умер, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 64-летний пенсионер в квартире на Федоскинской улице, находясь на кухне, случайно вылил на себя кипяток.

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Сожительница почти неделю уговаривала мужчину обратиться к врачам, но тот отказывался. Через шесть дней, когда пенсионеру стало совсем плохо, женщина вызвала скорую помощь.

Медики забрали пострадавшего в больницу, где ему диагностировали ожоги III степени, что означает некроз слоев кожи. Несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

Сейчас его тело направили судмедэкспертам.

На днях в Москве нетрезвый мужчина захотел принять ванну и переборщил с горячей водой. Он попытался выбраться, но не смог. В итоге москвич получил сильные ожоги, а позже скончался в больнице.