Происшествия 19 февраля 2024, 13:57 Пьяный москвич сварился заживо, застряв в ванне с горячей водой «МК»: пьяный москвич сварился заживо, застряв в горячей ванне из-за лишнего веса РИА «Новости»

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В Москве в одном из жилых домов на Открытом шоссе пьяный мужчина решил принять ванну и случайно набрал в нее слишком горячую воду. Он попытался выбраться, но не смог из-за лишнего веса и получил ожоги 22% тела. Пострадавший скончался в больнице, сообщило издание «Московский комсомолец».

Несчастный случай произошел 9 февраля. Оказавшись в ванне с горячей водой, мужчина начал звать на помощь. Его удалось вытащить проникшим в квартиру спасателям, которым пришлось вскрывать дверь. Они оказали пострадавшему первую помощь и экстренно госпитализировали.

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Несмотря на усилия медиков, в воскресенье мужчина скончался.

Ранее девятилетнюю девочку экстренно госпитализировали из гримерки киностудии на улице Сергея Эйзенштейна. Прибывшие на место врачи скорой помощи забрали несовершеннолетнюю актрису со съемок «Ералаша» с ожогом ноги из-за лопнувшей трубы с кипятком.