В Северной Осетии задержали главврача клинической больницы скорой помощи во Владикавказе, где из-за аварии на кислородной станции погибли несколько пациентов. Следователи считают, что Владимир Плиев знал о необходимости ремонта, сообщил Life.

По версии следователей, главврач больницы знал, что кислородной станции требуется реконструкция для соблюдения номинального давления в трубах, которое не удерживалось из-за большого количества пациентов. Однако Плиев не принимал никаких мер по устранению нарушений, которые были выявлены Ростехнадзором.

По данным Life, система кислородного снабжения не была зарегистрирована в ведомстве. При этом главврач заявил, что несколько раз сообщал в Минздрав республики о наличии проблемы, но никаких документов, подтверждающих это, следователи не обнаружили.

Авария произошла на кислородной станции в больнице Северной Осетии в понедельник. В результате поломки скончались девять пациентов. Еще двое умерли во вторник, но в медучреждении уточнили, что смерть одного из них не связана с ЧП. СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводится проверка.