Врач больницы во Владикавказе раскрыл подробности ЧП

После аварии в больнице во Владикавказе кислород в реанимации отсутствовал четыре минуты, его подачу восстановили за 14 минут. Об этом рассказала заместитель главврача Ляна Гутиева.

После ЧП кислорода в реанимации не было четыре минуты. Пациентов подключили к баллонам за две-три минуты. Подачу кислорода полностью восстановили за 14 минут.

«У нас в шлюзах находились баллоны с кислородом, которые в течение двух минут были подняты наверх, и все самые тяжелые были подключены сразу же», — заявила Гутиева журналистам.

Врач рассказала, что в день аварии они планировали запустить в больнице вторую линию подачи кислорода.

«Уже готова она была, чтобы начать подачу кислорода, уже дополнительно, чтобы никаких проблем с этим не было. Но техногенная катастрофа произошла за час раньше», — сказала Гутиева.

Авария в клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла в понедельник. Случилась поломка на кислородной станции. Скончались девять пациентов. Во вторник умерли еще двое, но в больнице уточнили, что одна из двух смертей не связана с ЧП.