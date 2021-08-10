Число погибших после ЧП в больнице Северной Осетии выросло до 11

Еще двое мужчин погибли после ЧП с кислородом в больнице во Владикавказе. С учетом этого число жертв выросло до 11. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авария кислородной системы произошла в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Владикавказа в понедельник. Изначально сообщалось о девяти погибших пациентах.

В момент аварии в реанимации находился 71 человек. Пациенты, которые впоследствии погибли, были в тяжелом состоянии. Сообщалось, что все выжившие находятся под чутким наблюдением врачей.

Причиной аварии стал прорыв трубы под землей. Власти Северной Осетии ранее заявили, что в рамках расследования причин трагедии проверят версию о возможных просчетах монтажа. Капитальный ремонт кислородной магистрали в последний раз выполняли в 2012 году. Подрядчика работ установили.

По факту ЧП в Следственном комитете завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также проводит прокуратура.

Минздрав Северной Осетии заявил, что подачу кислорода в больнице должны восстановить к среде.