Происшествия 21 июня 2023, 23:05 Глава Севастополя назвал причину громких звуков в городе Губернатор Севастополя Развожаев: причиной громких звуков в городе стала тренировка ВС РФ РИА «Новости»

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Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе. В своем Telegram-канале политик написал, что военные отрабатывают противоподводно-диверсионное обеспечение.

«Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) — это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно», — написал глава региона.

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Сообщения о громких звуках в Севастополе и районе парка Победы появились накануне вечером.

На днях Севастополь погрузился во мрак. В городе отключилась автоматика на одноименной подстанции. О причинах отключения не сообщалось. На восстановление электроснабжения городу потребовалось несколько часов.

Ранее сообщалось о повреждении железнодорожного полотна по дороге в Феодосию. Движение на перегоне было восстановлено. Региону пришлось отменить две утренние электрички со станций Владиславовка и Феодосия.