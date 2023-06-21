21 июня 2023, 23:05
Глава Севастополя назвал причину громких звуков в городе
Губернатор Севастополя Развожаев: причиной громких звуков в городе стала тренировка ВС РФ
Глава Севастополя Михаил Развожаев назвал причину громких звуков в городе. В своем Telegram-канале политик написал, что военные отрабатывают противоподводно-диверсионное обеспечение.
«Причина громких звуков (взрывов как пишут в некоторых каналах) — это Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова провело тренировку по ППДО с использованием реактивных бомбометов. В городе все спокойно», — написал глава региона.
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Сообщения о громких звуках в Севастополе и районе парка Победы появились накануне вечером.
На днях Севастополь погрузился во мрак. В городе отключилась автоматика на одноименной подстанции. О причинах отключения не сообщалось. На восстановление электроснабжения городу потребовалось несколько часов.
Ранее сообщалось о повреждении железнодорожного полотна по дороге в Феодосию. Движение на перегоне было восстановлено. Региону пришлось отменить две утренние электрички со станций Владиславовка и Феодосия.
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