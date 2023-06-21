Общество 21 июня 2023, 11:36 Движение по поврежденной железной дороге восстановили в Крыму Советник Крючков сообщил о восстановлении движения по железной дороге в районе Феодосии РИА «Новости»

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Аварийные службы восстановили движение по поврежденному участку железной дороги в районе Феодосии. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Первый поезд прошел в 10:40. Движение на перегоне восстановили», — написал он.

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Крючков уточнил, что из-за повреждения дороги пришлось отменить две утренние электрички со станций Владиславовка и Феодосия.

О повреждении фрагмента железнодорожного полотна в Крыму стало известно утром в среду, писал RT. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал.

Обстоятельства, из-за которых произошло повреждение инфраструктуры, Аксенов не уточнил.

В середине июня повреждение железной дороги обнаружили в Кировском районе Крыма, в результате чего движение поездов приостановили на несколько часов. Пассажиров в это время доставляли до пункта назначения автобусами.