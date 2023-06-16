Происшествия 16 июня 2023, 23:09 Севастополь погрузился во мрак Губернатор Севастополя Развожаев: на подстанции отключилась автоматика Shutterstock

Читать 360tv в

Севастополь остался без света, горожане публикуют фотографии темных улиц. Губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале написал предварительную информацию по поводу отключения электроэнергии.

«По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции „Севастополь“», — сообщил глава Севастополя.

Реклама

Развожаев заверил, что специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. На работы потребуется несколько часов, пояснил губернатор. На месте работает заместитель главы региона Евгений Горлов.

Ранее глава региона сообщил севастопольцам, что подрыв на Каховской ГЭС никак не повлияет на водоснабжение города. Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения, заявил Развожаев. Губернатор попросил горожан не поддаваться панике и провокациям с украинской стороны.