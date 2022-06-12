Глава Луховиц уточнил данные о пострадавших при ДТП с велосипедистами и двумя иномарками

Всего в результате ДТП в Луховицах пострадали 10 человек, семеро из них — дети. Одного из них на вертолете доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Тимохин.

«Пострадали 10 человек, из них семеро детей. В сводках фигурируют 11 пострадавших. Родственник одного из пострадавших первым прибыл на место происшествия, почувствовал себя плохо, и ему была оказана медицинская помощь. Таким образом попал он в список пострадавших», — заявил глава городского округа.

По его словам, ДТП произошло 11 июня вечером, когда было еще светло и не было осадков. Водитель Renault Duster сбил четырех несовершеннолетних велосипедистов, далее выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mercedes, в котором помимо водителя находились его жена с грудным ребенком.

Водитель Renault умер в больнице, помимо него в салоне автомобиля находились двое несовершеннолетних.

Пассажиров Mercedes направили на амбулаторное лечение, несовершеннолетний 2022 года рождения находится в детском отделении под наблюдением врача. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

«Пострадавшие были доставлены в Луховицкую ЦРБ, делалось все возможное для спасения жизней детей, работали нейрохирурги и реаниматологи из МОНИКИ. Несовершеннолетняя 2009 года рождения около 03:00 была транспортирована в Москву, в областной детский ортопедический центр „Сокольники“, на машине „Медицины катастроф“ в сопровождении ГИБДД», — уточнил Тимохин.

Источник фото: пресс-служба главы городского округа Луховицы

По состоянию на 15:00 воскресенья несовершеннолетний 2005 года рождения находится в стабильно тяжелом состоянии, он отправлен на вертолете Московского авиационного центра с врачом в Клинику Рошаля — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Несовершеннолетние 2014 и 2011 годов рождения ожидают отправки в клинику Рошаля — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии», — рассказал глава Луховиц.

Он отметил, что двое детей 2007 и 2009 годов рождения с травмами различной степени тяжести находятся в Луховицкой ЦР под наблюдением врачей, решается вопрос об их госпитализации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Лично держу на контроле состояние детей и пострадавших, на связи со всеми службами», — подчеркнул Тимохин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три ребенка серьезно пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луховицах.