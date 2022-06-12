Воробьев сообщил, что при аварии в Луховицах серьезно пострадали три ребенка

Трое детей серьезно пострадали при ДТП в Луховицах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наши врачи сегодня делают все возможное, чтобы спасти жизни детей, попавших в страшную аварию в Луховицах. К сожалению, серьезно пострадали три ребенка. Это две девочки семи и 11 лет и 17-летний подросток. Сейчас главная задача — стабилизировать их состояние», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ДТП произошло накануне поздним вечером. В результате пострадали в общей сложности девять человек. По предварительным данным, на дороге Луховицы — Дединово мужчина не справился с управлением и влетел в группу велосипедистов. Водитель погиб на месте аварии.

«Наши службы всю ночь работали на месте, выясняя обстоятельства аварии. Находимся на связи с пострадавшими, чтобы оказать всю необходимую помощь», — подчеркнул Воробьев.

Глава Московской области еще раз призвал и водителей, и пешеходов быть аккуратными на дорогах, особенно в период праздников.

По факту ДТП уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В региональном ГУ МВД уточнили, что водитель Renault не справился с управлением и въехал в велосипедистов. После этого он влетел в иномарку Mercedes.

Прокуратура Московской области организовала проверку обстоятельств происшествия. Место аварии лично осмотрел прокурор городского округа Луховицы Михаил Сурмило.