Путин в День России призвал россиян оставаться сплоченными

Президент Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Глава государства отметил, что сейчас россиянам важно быть сплоченными.

«Этот государственный праздник посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю и верой в ее будущее», — подчеркнул Путин.

«Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине завещали нам наши предки. Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои, они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России», — сказал президент.

Глава государства отметил, что для россиян всегда искреннее глубокое чувство патриотизма было и остается священным. Он добавил, что население страны гордится подвигами своих предков.

Отдельно Путин обратил внимание на фигуру первого российского императора Петра I. В этом году отмечается 350-летие со дня его рождения. Президент напомнил, что Петра по праву называют великим реформатором, ведь ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни и прежде всего — в управлении государством, а также в экономическом развитии, в создании непобедимых армии и флота. Грандиозный прорыв был достигнут в образовании и просвещении, культуре и здравоохранении, отметил глава государства.