Глава Крыма сообщил о 22 поврежденных снарядами домах в Джанкойском районе

Разорвавшиеся снаряды повредили 22 дома в Джанкойском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В районе села Рюмшино произошло несколько разрывов в 05:22, передал слова Аксенова ТАСС.

«Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было — от пяти до, может, 10. Был на месте председатель правительства Крыма. В домах выбиты стекла, повреждена кровля. <…> Никто серьезно не пострадал»», — рассказал Аксенов.

Президент РФ утром 24 февраля объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. Перед этим лидеры Луганской и Донецкой народных республик обратились к Владимиру Путину за помощью. Они заявили о необходимости отразить военную агрессию украинских военных.

В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.