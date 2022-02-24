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    24 февраля 2022, 19:35

    Путин назвал операцию на Украине вынужденной мерой

    Александр Блинов

    Начать специальную военную операцию на Украине было вынужденной мерой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин назвал операцию на Украине вынужденной мерой

    Спецоперация в Донбассе — это вынужденная мера, потому что России не оставили шансов поступить иначе, сказал Путин. Слова главы государства привело РИА «Новости».

    Российский лидер в эти минуты проводит встречу с представители крупного бизнеса. Путин отметил, что им приходится общаться в нестандартных условиях, хотя они и планировали встретиться заранее.

    Путин сказал, что Россия начала спецоперацию, потому что ей не оставили выбора. Все попытки избежать этого оказались нулевыми, отметил глава государства.

    Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил он.

    Президент РФ утром 24 февраля в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России ранее заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.