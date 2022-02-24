Путин назвал операцию на Украине вынужденной мерой

Начать специальную военную операцию на Украине было вынужденной мерой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация в Донбассе — это вынужденная мера, потому что России не оставили шансов поступить иначе, сказал Путин. Слова главы государства привело РИА «Новости».

Российский лидер в эти минуты проводит встречу с представители крупного бизнеса. Путин отметил, что им приходится общаться в нестандартных условиях, хотя они и планировали встретиться заранее.

Путин сказал, что Россия начала спецоперацию, потому что ей не оставили выбора. Все попытки избежать этого оказались нулевыми, отметил глава государства.

Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил он.

Президент РФ утром 24 февраля в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России ранее заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.