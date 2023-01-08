Происшествия 08 января 2023, 09:35 Глава Дагестана сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Хасавюрте Глава Дагестана Меликов: при взрыве газа в Хасавюрте обошлось без жертв

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Благодаря оперативной работе экстренных служб Дагестана при взрыве газа в многоэтажном доме в Хасавюрте удалось избежать жертв среди жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Благодаря оперативности спасателей обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Двоих из них отвезли в центральную городскую больницу, они находятся в состоянии легкой степени тяжести. Поручил министру взять вопрос под контроль», — написал он.

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Меликов добавил, что вынужденным покинуть свое жилье людям предоставили временное размещение в местной гостинице.

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«Жильцам окажут всю необходимую помощь. После детального обследования дома определим сроки его восстановления. Нахожусь на связи с Минздравом, МЧС и администрацией Хасавюрта», — добавил глава Дагестана.

По его словам, экстренные службы уже выясняют точные причины взрыва.

Газ взорвался в жилом пятиэтажном доме на улице Датуева в ночь на 8 января. Предварительно, взрыв случился на первом этаже, где располагается мансарда. Ударная волна разрушила три стены первого этажа и выбила стекла окон. Всего к ликвидации последствий привлекли 38 человек и восемь единиц техники.

Ранее мэрия Хасавюрта сообщила, что при взрыве пострадали пять человек.